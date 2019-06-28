الصين: خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر "مرفوض"

أعلن رئيس قسم الحد من التسلح في وزارة الخارجية الصينية، فو تسونغ، أن بكين، تعارض موقف الولايات المتحدة، بشأن تخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

موسكو — سبوتنيك. وقال تسونغ للصحفيين، اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت بكين ستواصل شراء النفط من إيران "الصين ترفض العقوبات الأحادية الجانب، وأمن الطاقة مهم للغاية بالنسبة لنا".

وتابع "تعتبر واردات النفط ضرورية للغاية لأمن الطاقة الصيني ولشعب الصين"، وتابع "نحن لا ندعم سياسة الولايات المتحدة بشأن تخفيض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت، في العام السابق، من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وأقر الجيش الأمريكي بسقوط الطائرة، لكنه قال إنه كانت فوق المياه الدولية.