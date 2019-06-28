ترامب يضع رئيس الوزراء الإسباني في موقف محرج بقمة العشرين (فيديو)

التقطت عدسات المصورين والصحفيين طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسباني في لقاء قمة العشرين المقام في أوساكا اليابانية.

عدسات المصورين التقطت صورة للرئيس الأمريكي وهو يؤشر لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بطريقة غير مهذبة لمكان جلوسه.

حيث أشار ترامب لنظيره الإسباني للمكان المخصص له من أجل الجلوس، في الوقت الذي تحضر فيه إسبانيا هذا المؤتمر كدولة ضيفة.

Pedro Sánchez se ha ido a su sitio con una sonrisa tras el gesto burlón de Trump, que le ha mandado sentar https://t.co/oRfSsktsko pic.twitter.com/j9MmuG2H1X — EL PAÍS (@el_pais) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

ليرد رئيس الوزراء الإسباني على حركة الرئيس الأمريكي بابتسامة صغيرة.

من جهته صرح مسؤولون إسبان بأن ترامب قد تحدث لبيدرو عن حبه لإسبانيا وبأن لهجته كانت مهذبة، بحسب مانشرته صحيفة "إلبايس" الإسبانية.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.