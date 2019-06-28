ريابكوف: إيران أكدت أنها تترك خيار زيادة تخصيب اليورانيوم مفتوحا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن إيران أكدت أنها تدرس إمكانية التخفيض التدريجي لالتزاماتها تجاه خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، وأنها تترك خيار زيادة تخصيب اليورانيوم مفتوحا.