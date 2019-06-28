"وضعها حساس للغاية"... حديث الرئيس الصيني عن دول الخليج

تحدث الرئيس الصيني عن دول الخليج ووضعها الحالي خلال السنوات الأخيرة، وذلك على هامش قمة العشرين التي تعقد في اليابان.

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن منطقة الخليج تمر الآن بوضع حساس للغاية وتقف عند مفترق طرق بين الحرب والسلم، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وتابع الرئيس أن الوضع الدولي معقد ومضطرب، وأن الصين تقف دائما إلى جانب السلم وتعارض الحرب.

ودعا الرئيس الصيني جميع الأطراف للالتزام بالهدوء وممارسة ضبط النفس، وأكد شي إنه كلما كان الوضع أكثر تعقيدا وشدة، صار من الضروري تسليط الضوء على سلطة الأمم المتحدة ودورها، مضيفا أن الصين ستدعم عمل الأمم المتحدة والأمين العام من خلال إجراءات ملموسة.

وتمر منطقة الخليج حاليا بتوترات حيث تعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الماضي، وأكدت الإمارات أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي، كما تعرضت سفن إلى تفجيرات في خليج عمان.

وأعنلت إيران أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم وتتجاوز الحد المتفق عليه في اتفاقية برنامجها النووي.

وبعد مرور بضعة أيام، أسقطت إيران طائرة أمريكية من دون طيار، معللة الأمر بأنها دخلت المجال الجوي الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة تقول إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وتزايدت المخاوف من حدوث مواجهة عسكرية بعد إسقاط الطائرة، والهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي، وأربع ناقلات أخرى قبالة سواحل الإمارات في 12 مايو/ أيار، قرب مضيق هرمز.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.