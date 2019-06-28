الكرملين يكشف رد فعل ترامب على عرض بوتين

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن رد فعل الرئيس الأمريكي على دعوة بوتين له لزيارة روسيا.

قال بيسكوف للقناة الأولي بالتلفزيون الروسي، إن "رد فعل الرئيس ترامب كان حماسيا وإيجابيا لدرجة كبيرة".

وتابع "ترامب علق على دعوته لزيارة روسيا، بقوله: إنه من الضروري إظهار كل علاقات التحالف التاريخية بين أمريكا وروسيا مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سوف ينتظر الدعوة الرسمية".

وأوضح بيسكوف، أن الدعوة سيتم إرسالها إلى الرئيس الأمريكي قريبا".

وفي وقت سابق، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين وجّه دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة روسيا خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال أوشاكوف لقناة "روسيا 24": "لقد وجهنا الدعوة للرئيس الأمريكي لزيارتنا خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية في التاسع من مايو/ أيار العام المقبل، وقد كان رد فعل الرئيس الأمريكي إيجابيا".

وعقد الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم الجمعة، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، لقاء ثنائيا استمر لساعة ونصف الساعة.

وفي بداية اللقاء أشار الرئيس الروسي إلى أنه "لديهما الكثير ما يمكن الحديث عنه". بدوره قال ترامب إن الموضوعات المطروحة للنقاش ستشمل قضايا التجارة ونزع السلاح، مشيرا إلى أن نتائج اللقاء ستكون ممتازة.

واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف الساعة، وجرى في اليوم الأول من فعاليات مجموعة العشرين، حيث بدأت المفاوضات الروسية الأمريكية في الساعة 14.03 بالتوقيت المحلي (8.03 بتوقيت موسكو). في البداية، تم تخصيص ما يقرب من الساعة الواحدة للاجتماع، حتى بداية الجلسة الثانية للقمة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الرئيسان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو/ تموز الماضي.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.