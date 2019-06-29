زعيم كوريا الجنوبية يشيد خلال لقائه مع نظيره الروسي بدور موسكو في التسوية الكورية

أشاد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين الكبار في مدينة أوساكا اليابانية يوم الجمعة، بالدور البناء الذي تلعبه موسكو من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية، وجاء ذلك وفقا الإدارة الرئاسية.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب الإدارة الرئاسية "قال الرئيس مون جاي إن، أن دور روسيا البناء ساعد في عملية دفع السلام في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أنه يعتزم الحفاظ على الاتصالات الوثيقة والتعاون مع روسيا".

كما شكر الزعيم الكوري الجنوبي بوتين على صلابة موقفه الذي أظهره خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن ضرورة تحقيق نزع السلاح النووي من خلال الحوار.

بدوره أشاد الرئيس الروسي بجهود نظيره الكوري الجنوبي الداعية للحوار بين الكوريتين، فضلا عن استعداده لتقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتهدف "مجموعة العشرين" إلى تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت وتحريك النظام المالي لتخفيض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وكذلك إنشاء هيكل مالي دولي جديد.

وتضم المجموعة حاليا — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.