ترامب يدعو الزعيم الكوري الشمالي لعقد اجتماع بينهما خلال زيارته لكوريا الجنوبية

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "بعد الاجتماعات العديدة والمهمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، سأغادر اليابان باتجاه كورية الجنوبية للقاء الرئيس مون جاي أون، وخلال وجودي هناك إذا ارتأى زعيم كوريا الشمالية ضرورة (للاجتماع)، سألتقيه على الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح — لمصافحته والقول مرحبا".

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019

هذا وسيتوجه ترامب إلى سيول من مدينة أوساكا اليابانية يوم السبت حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين.

في منتصف يونيو/ حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.

وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته، وكما ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلا عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.

وقال فيكتور تشا، رئيس البرنامج الكوري في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن لـ"سبوتنيك": "هذه الرسائل مهمة جدا من أجل إعادة الاتصال بعد (القمة في هانوي)، وإعادة ضبط العلاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار فشل قمة هانوي" السابقة.