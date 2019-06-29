ترامب يقول إنه سيبحث مع الرئيس الصيني العقوبات الأمريكية ضد "هواوي"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيناقش مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، العقوبات الأميركية ضد شركة هواوي.

أوساكا — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين "سنناقش هواوي لكن (أيضا) الصفقة التجارية. "

وأضاف "سنناقش الكثير".

وتابع ترامب، قائلا: إنه "تحدث مع شي في وقت سابق، وحققا الكثير"، مشيرا إلى أن "العلاقات مع الصين جيدة للغاية. وفيما يتعلق بما إذا كنا نستطيع عقد صفقة، الوقت سيظهر ذلك".

وستكون التجارة، والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ على جدول الأعمال في قمة العشرين التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

وتهدف "مجموعة العشرين" إلى تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت وتحريك النظام المالي لتخفيض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وكذلك إنشاء هيكل مالي دولي جديد.

وتضم المجموعة حاليا — الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وتركيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.