بوتين يقول إنه ناقش مع ترامب معاهدة "ستارت3" لكن من السابق لأوانه التحدث عن نتائج

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ردا على سؤال بشأن احتمالات تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3)، قائلا، إن الموضوع تم بحثه لكن من السابق لأوانه التحدث عن نتائج.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "كوميرسانت" أجاب بوتين ردا على سؤال مراسلها عقب لقائه نظيره الأمريكي عما إذا كانت المحادثات أظهرت أي احتمالات لتمديد معاهدة (ستارت —3) والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2021، قائلا "نعم، بالطبع ناقشنا هذا الموضع، لكن النتائج ستكون لاحقا كونه لا يزال يتعين علينا قطع شوط طويل حتى نتمكن من قول شيء مؤكد".

هذا والتقى الزعيمان في مفاوضات استمرت 1.5 ساعة على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

يذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة، التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير عام. 2011

وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة، وتمّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.