ترامب : واشنطن لن ترفع التعريفات عن البضائع الصينية

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي، في أوساكا اليابانية اليوم السبت:

"لن أفرض رسوما جديدة على الصين على الأقل في الوقت الحالي، ولكننا لن نرفع التعريقات الجمركية الحالية، لقد حققنا أرقاما مذهلة 350 مليار دولار".

وأضاف ترامب: "اجتماعي مع الرئيس الصيني شي [جين بينغ] كان ممتازا جدا"، متابعا "عقدنا اجتماعات ممتازة وسوف نستمر في التفاوض مع الصين".

وتابع ترامب: "سوف نعمل مع الصين لمحاولة إيجاد صيغة أو صفقة… الصينيون سوف يدفعون هذه الأموال وسوف يشترون قدرا كبيرا من المنتجات الزراعية الغذائية، وأعطيناهم قوائم يمكنهم شراؤها".

وأوضح ترامب: "المزارعون كانوا يعانون من أوقات عصيبة قبل مجيئي إلى هذا المنصب".