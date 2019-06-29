ترامب: نحن ملتزمون بالقتال مع اليابان وإذا ما هاجم أحد الولايات المتحدة يجب أن ينضموا إلينا

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ترامب: نحن ملتزمون بالقتال مع اليابان وإذا ما هاجم أحد الولايات المتحدة يجب أن ينضموا إلينا