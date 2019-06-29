قطار محمل بمواد خطيرة يخرج عن القضبان عند الحدود الأمريكية الكندية

أفادت "سي تي في" في 28 يونيو أن حوالي 40 قاطرة من قطار شحن خرجت عن مسارها في نفق على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وينتمي لشركة القطار للسكك الحديدية الوطنية الكندية. وفقا لها، في إحدى القاطرات يوجد مواد خطرة. لم يتم الكشف عن طبيعتها.

وقع الحادث على امتداد بين مدينتي سارنيا (أونتاريو) وبورت هورون (ميشيغان).

لا يوجد تهديد للسلامة العامة. تم حظر الحركة عبر النفق جزئيًا، وهناك تعمل الشرطة وموظفو السكك الحديدية.

في 19 يونيو، خرج قطار يحمل أسلحة ومواد خطرة عن مساره في ولاية نيفادا.