ترامب: إدارة أوباما هي السبب في اتجاه أردوغان لشراء منظومة "إس 400"

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي من أوساكا اليابانية، اليوم السبت: "أردوغان لجأ لروسيا لشراء منظومة إس 400 بعدما رفض فريق أوباما بيعه منظومة باتريوت مرارا وتكرارا.. أعتقد أنه لم يعامل بإنصاف"، موضحا "وبالتالي لجأ إلى روسيا وعقد صفقة لشراء إس 400 ودفع قدرا كبيرا من المال مقابلها".

وأضاف: "بعد إبرامه للصفقة طلب منه الناس في الولايات المتحدة التراجع عن الصفقة مع روسيا مقابل بيعه الباتريوت لكنه قال إن الوقت تأخر… الأمر فوضوي تماما.. ولا أرى أن أردوغان مخطئ إطلاقا.. أردوغان رجل صعب لكننا نتفق معه.. هذا أمر سيء لكنه جيد.

وتابع: "أردوغان لديه مشكلة مع الأكراد وكان سيمسح الأكراد الذين ساعدونا على القضاء على تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] لكننا طلبنا منه عدم القيام بذلك". وشدد ترامب على أن "الأتراك مقاتلون أشداء، وهم يعملون في إدلب، ونحن طلبنا من تركيا والرئيس الروسي بوتين خلال محادثاتنا أن يكونوا متساهلين مع الوضع في إدلب لأن هناك الملايين من الناس.. قد يكون هناك إرهابيون".

وكان الرئيس التركي أكد أنه لا يمكن التراجع عن صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" وهي في مرحلة الاستلام.

وقال أردوغان من أوساكا اليابانية، اليوم السبت "أنهينا صفقة "إس — 400" ونحن في مرحلة الاستلام ولا يمكننا أن ننكر هذه الصفقة"، متابعا "لا يمكن إلغاء صفقة في مرحلة الاستلام ولا يليق بنا التراجع".

وأضاف أردوغان "استمعنا من ترامب بأنه لن يفرض عقوبات على تركيا… ويبدو أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على تركيا، ومن غير الممكن أن يفرض الشركاء الاستراتيجيون عقوبات على بعضهم".

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.

فبينما تصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، صرح بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي "إس —400" إلى تركيا في تموز / يوليو من هذا العام.

وأشار إلى أن عقد توريد تركيا "إس — 400" سيتم تنفيذه في وقت قياسي، ويتم حاليا الانتهاء من المكون اللوجستي.