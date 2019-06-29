بوتين: روسيا والسعودية مع تمديد صفقة "أوبك +" بالمستويات الحالية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على موقف واحد بشأن مستقبل صفقة "أوبك+" وستقفان إلى جانب تمديدها بالحجم الحالي للتخفيضات في إنتاج النفط.

أوساكا — سبوتنيك. وقال بوتين، للصحفيين، ردا على سؤال حول نتيجة لقائه مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في إطار مجموعة العشرين في أوساكا "بالنسبة للقاء اليوم مع ولي العهد، نعم، لقد ناقشنا حقا إمكانية تمديد اتفاقياتنا مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج. أريد أن أبلغكم — ربما تكون هذه ذات قيمة محددة للسوق — لقد اتفقنا. سنقوم بتمديد اتفاقياتنا، على أي حال سوف ندعم تمديد الاتفاقيات — كل من روسيا والسعودية".

وأكد الرئيس الروسي: "بالمناسبة، بكمية الإنتاج التي تم الاتفاق عليها من قبل".

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.