ترامب: أفكر جديا في زيارة موسكو وحضور العرض العسكري ليوم النصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين بأنه يفكر جديا في زيارة روسيا لحضور العرض العسكري ليوم النصر في موسكو العام المقبل.

أوساكا — سبوتنيك . وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "لقد خسرت روسيا، 25 مليون شخص، لقد سمعت أنه بالفعل هناك50 مليون شخص عانوا كثيرًا، ولدى روسيا الاحتفال الـ75 بهزيمة النازيين، ودعيت إلى هناك "سأعتبر الأمر جادًا للغاية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ناقش الأزمة في فنزويلا، ومزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في قمة العشرين، اليوم السبت.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي من أوساكا في ختام قمة العشرين، إجابة عن سؤال حول التطرق لمزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية "نعم ناقشنا ذلك".

وشدد بوتين على أن المحادثات مع الرئيس الأميركي تطرقت كذلك إلى الأزمة في فنزويلا وعدة قضايا أخرى.

At the G20 summit, President Trump is criticizing the US trade relationship with other countries, saying he's negotiating with Japan "because they send us millions of cars and we send them wheat" https://t.co/zfsQERzzTp pic.twitter.com/eEGhIpEitk — CNN International (@cnni) June 29, 2019

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن الشركاء الغربيين يتدخلون في شؤون روسيا بشكل يومي، لكن موسكو لا تتصرف بهستيريا تجاه هذا الموضوع.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "هناك نوع من الجدل في مجال المعلومات لدينا، نحن نعبر عن رأينا. وهم لا يفعلون ذلك؟ نعم، إنهم يفعلون ذلك، بالطبع وطوال الوقت. نحن لا نحدث ضجيجا، ولا نتصرف بهستيريا فيما يتعلق بتدخلهم المستمر في شؤوننا، على الرغم من أن التدخل مستمر وعلى أساس يومي ".