ظريف في ذكرى الهجمات الكيميائية العراقية: صمدنا وقتها وسنصمد الآن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تنسى الدعم الذي الدعم الغربي للرئيس العراقي السابق صدام حسين في ذكرى الهجمات الكيميائية التي نفذتها العراق ضد إيران، مشددا على أن الشعب العراقي صمد حينها وسيصمد الآن.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت "في 28 حزيران/ يونيو نحيي ذكرى الهجوم الإرهابي المروع على مواطنينا المدنيين في ساردشت، إيران".

وأضاف "لن ننسي أبدا الدعم الغربي لصدام، وتسليحه حتى بالأسلحة الكيميائية، مجلس الأمن لم يدن أبدا إطلاق الغاز على شعبنا".

وتابع الوزير الإيراني "صمدنا وقتها وسنصمد الآن".