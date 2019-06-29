ظريف في ذكرى الهجمات الكيميائية العراقية: صمدنا وقتها وسنصمد الآن

القاهرة — سبوتنيك. وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت "في 28 حزيران/ يونيو نحيي ذكرى الهجوم الإرهابي المروع على مواطنينا المدنيين في ساردشت، إيران".
وأضاف "لن ننسي أبدا الدعم الغربي لصدام، وتسليحه حتى بالأسلحة الكيميائية، مجلس الأمن لم يدن أبدا إطلاق الغاز على شعبنا".
وتابع الوزير الإيراني "صمدنا وقتها وسنصمد الآن".
On June 28, we commemorate the horrific chemical attack on our civilians in Sardasht, Iran.— Javad Zarif (@JZarif) June 29, 2019
We'll never forget that Western world supported & armed Saddam--even with chemical weapons.
Security Council never condemned his gassing of our people.
We persevered then, and will now pic.twitter.com/RLN9dW682T
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