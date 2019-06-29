بوتين: المشاكل النووية والصاروخية الكورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السلمية

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، صرح يوم 19 حزيران/يونيو الجاري، بأن الوضع حول شبه الجزيرة الكورية قد يتفاقم بحلول العام المقبل، في حال لم تقنع الولايات المتحدة كوريا الشمالية بجدية نواياها لتحسين العلاقات.
A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU— The White House (@WhiteHouse) June 28, 2019
ويذكر أن روسيا تشارك منذ سنوات في الجهود الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. وشاركت موسكو فيما يسمى بالمحادثات السداسية إلى جانب الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين، والتي عقدت آخر مرة في 2009.
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