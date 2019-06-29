بوتين: المشاكل النووية والصاروخية الكورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل السلمية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن حلها إلا بالوسائل الدبلوماسية ومن خلال جميع الأطراف المعنية.

أوكاسا — سبوتنيك . وقال بوتين عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "ننطلق من أن المشاكل النووية والصاروخية في شبه الجزيرة (الكورية) لا يمكن حلها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. هناك حاجة إلى حوار بناء وهام بين الدول المعنية. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان أمن وتنمية المنطقة المشتركة بالنسبة لنا — شمال شرق آسيا".

وكان نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، صرح يوم 19 حزيران/يونيو الجاري، بأن الوضع حول شبه الجزيرة الكورية قد يتفاقم بحلول العام المقبل، في حال لم تقنع الولايات المتحدة كوريا الشمالية بجدية نواياها لتحسين العلاقات.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU — The White House (@WhiteHouse) June 28, 2019

ويذكر أن روسيا تشارك منذ سنوات في الجهود الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. وشاركت موسكو فيما يسمى بالمحادثات السداسية إلى جانب الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين، والتي عقدت آخر مرة في 2009.