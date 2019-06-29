إجراءات يابانية جديدة بشأن رجال الأعمال والطلبة الروس

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، بأن اليابان ستبدأ بتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس المشاركين في مشاريع مشتركة ابتداء من شهر أيلول/سبتمبر القادم.

أوسكا — سبوتنيك . وقال آبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "اعتبارا من أيلول/سبتمبر من هذا العام، تخطط اليابان لتخفيف نظام التأشيرات لرجال الأعمال الروس في إطار خطة تعاون من ثماني نقاط لتشجيع الاتصالات الثنائية"، مشيرا إلى أن "هذا مجرد إجراء لرجال الأعمال الروس فقط".

بالإضافة إلى ذلك، ستخفف طوكيو إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول لطلاب الجامعات الروسية.

وأضاف آبي: "تقرر أيضا تبسيط إجراءات إصدار التأشيرات للطلاب في 465 جامعة روسية من أجل تعزيز الاتصالات بين الشباب".

وقدم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2016 في مدينة سوتشي الروسية، "خطة تعاون" تتكون من ثمانية مجالات للتفاعل العملي: الطاقة، والصناعة، والرعاية الصحية، والزراعة، والبيئة الحضرية، وتعاون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا العالية، والتبادلات في المجالات الإنسانية".