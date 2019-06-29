مصدر: إيران تتجاوز قريبا حد اليورانيوم الأقصى المدرج بالاتفاق النووي

ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن إيران ستتجاوز قريبا الحد الأقصى الخاص باليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي لعدم تلبية اجتماع فيينا لمطالب طهران ".

وقال المصدر إن إيران تنوي رفع مستوى مخزونها من اليورانيوم المخصب فور انتهاء مهلة الشهرين على خلفية عدم إحراز اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي تقدما كافيا.

لكنه في الوقت ذاته أكد أن طهران مستعدة لإعادة النظر في تخفيض التزامها بتعهدات الاتفاق النووي في حال تحقيق الدول الأوروبية مطالبها فيما يخص القطاعين النفطي والبنكي.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن "مصدر مطلع" قوله إن إيران ستتجاوز قريبا الحد المخصب لليورانيوم بموجب اتفاقها النووي، بعد أن بقيت الدول الموقعة على المعاهدة دون موقف من مطالب طهران بالحماية من العقوبات الأمريكية.

وحسب "رويترز" قال مبعوث إيران إلى اجتماع للدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 يوم الجمعة إن الدول الأوروبية لم تقدم سوى القليل في محادثات المرحلة الأخيرة لإقناع طهران بالتراجع عن خططها لخرق القيود المفروضة بموجب الاتفاق.

وقال المصدر الذي لم يكشف هويته "بما أن اجتماع اللجنة في فيينا لم يستطع تلبية مطالب إيران العادلة… فإن إيران عازمة على خفض التزاماتها بالصفقة وسيتم خرق حد اليورانيوم المخصب البالغ 300 كيلوغرام".