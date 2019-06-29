أردوغان واثق بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على بلاده بسبب صواريخ "إس-400"

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ثقته بأن واشنطن لن تفرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها منظومة صواريخ روسية مثيرة للجدل، بعد تطمينات قال إنه تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين.

وأدى توقيع أنقرة مع موسكو صفقة لشراء صواريخ "إس-400" إلى توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأعضاء في حلف الناتو، وإلى تلويح واشنطن بفرض عقوبات.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في مدينة أوساكا اليابانية حيث التقى ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين:

"سمعنا منه أنه لن يحصل شيء من هذا القبيل"، في إشارة إلى العقوبات.

وأكد أن تركيا والولايات المتحدة "شريكان استراتيجيان" لكنه قال أيضا "ليس لأحد أن يتدخل في سيادة تركيا"، بحسب "فرانس برس".

وعلى الرغم من الضغوط التي مارستها واشنطن على تركيا لإلغاء الصفقة، أصر الرئيس التركي مرارا على أن "الصفقة قد أُنجزت"، وكرر السبت تأكيده أن تسليم الصواريخ سيبدأ في النصف الأول من تموز/يوليو المقبل.

وبرّر أردوغان صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية بعدم إبرام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صفقة بيع منظومة صواريخ "باتريوت" بسبب عدم موافقة الكونغرس حينها.

وأمهلت واشنطن تركيا حتى نهاية تموز/يوليو للعدول عن شراء المنظومة الصاروخية الروسية، وإلا فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات "إف-35" سيطردون.