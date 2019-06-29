مظاهرات حاشدة في تبليسي

وسار المتظاهرون على طول شارع روستافيلي المركزي باتجاه ميدان الحرية، حاملين أعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي، ولافتات تحمل عبارة "ارحل".
واندلعت الاحتجاجات في تبليسي يوم 20 حزيران/ يونيو الجاري، بعد مشاركة الوفد الروسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية-الدولية الأرثوذكسية، التي عقدت في مبنى البرلمان، وجلوس رئيس الوفد الروسي، سيرغي غافريلوف، على مقعد رئيس البرلمان، وهو ما أثار احتجاجا من قبل المعارضة الجورجية.
وكان متطرفون جورجيون قد هاجموا عضو مجلس الدوما الروسي سيرغي غافريلوف، خلال وجوده في عاصمة جورجيا تبليسي.
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