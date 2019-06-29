البيت الأبيض: ترامب يزور المنطقة الكورية المنزوعة السلاح غدا لمدة 15 دقيقة

واشنطن — سبوتنيك. ولم يتم إدراج لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، ضمن برنامج الزيارة.

ووصل ترامب لكوريا الجنوبية اليوم السبت في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح.

في منتصف يونيو/ حزيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى "رسالة جيدة جدا" جديدة من كيم جونغ أون، التي هنأ الأخير فيها الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده.

وردا على ذلك، أرسل الزعيم الأمريكي رسالته، وكما ذكرت وكالة "يونهاب" يوم الأحد، نقلا عن وكالة "التلغراف" المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية لاحظ أن "المحتوى ممتاز" للرسالة وقال إنه سيتم النظر فيها.

وقال فيكتور تشا، رئيس البرنامج الكوري في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن لـ"سبوتنيك": "هذه الرسائل مهمة جدا من أجل إعادة الاتصال بعد (القمة في هانوي)، وإعادة ضبط العلاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار فشل قمة هانوي" السابقة.