بعد سلسلة من الفضائح... الصين تشدد عمليات الرقابة على اللقاحات

وتعهدت الصين بتنفيذ إصلاحات لتحسين إنتاج وإدارة التطعيمات بعد الفضائح التي شملت تزوير شركة لسجلات الإنتاج والتفتيش العام الماضي لبيع لقاحات غير فعالة، مما هز ثقة الناس في العقاقير المصنعة محليا، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت الوكالة الصينية، أن القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبات مشددة على من يشاركون في ممارسات غير قانونية، مثل تزوير البيانات ومن يعرقلون التحقيقات.

وسوف يتم إنشاء فرق تفتيش متخصصة من المهنيين الصيدلانيين على المستويين المركزي والمحلي، لإجراء أعمال الإشراف على اللقاحات، فضلا عن تأسيس نظام معلومات إلكتروني، من أجل جعل جميع المعلومات الخاصة باللقاحات قابلة للتتبع، مثل معلومات الإنتاج وفترة الصلاحية وتاريخ التطعيم، والعاملين الطبيين الذين يجرون عملية التطعيم والمستفيدين منها.

ويشدد القانون الجديد، على أنه يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة 5 سنوات على الأقل، بعد انتهاء صلاحية اللقاح.

ومن أجل زيادة شفافية صناعة اللقاحات، فإنه يتعين على حاملي تراخيصها نشر معلومات اللقاح عبر مواقعهم الإلكترونية في الوقت المناسب، بما في ذلك تعليمات المنتج والموافقة الرسمية التي حصلوا عليها لإجازته للجمهور، وبيانات الاسترجاع، وعمليات التفتيش والعقوبة المستلمة والتأمينات الإجبارية المشمولة.