ترامب يزور لأول مرة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

وردا على ذلك نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن تشوي سون هوي النائبة الأولى لوزير الخارجية قولها "نرى أنه اقتراح مثير للاهتمام جدا ولكننا لم نتلق اقتراحا رسميا".وقال مون لترامب خلال حفل عشاء يوم السبت إن مثل هذا الاجتماع سيكون "حدثا تاريخيا". ولكنه أضاف إنه حتى إذا لم يُعقد فسيكون لهذا العرض "نتيجة مهمة" لأن ترامب أثبت صدقه لكيم.
وكان ترامب يريد زيارة المنطقة المنزوعة السلاح، حيث عقد كيم ومون أول اجتماع قمة تاريخي العام الماضي، خلال زيارة لكوريا الجنوبية في 2017 ولكن الضباب الكثيف حال دون القيام بهذه الزيارة.
يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور المنطقة الكورية المنزوعة السلاح، في شبه الجزيرة الكورية، الأحد، وذلك وفقا لجدوله الزمني الرسمي.
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