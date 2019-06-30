رئيس كوريا الجنوبية: ترامب وكيم جونغ أون يلتقيان في المنطقة المنزوعة السلاح

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.

موسكو — سبوتنيك. وقال مون جية إن في مؤتمر صحفي: "تجتمع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في بانمونجوم، للمرة الأولى منذ 66 عامًا بعد توقيع اتفاقية الهدنة".

ووصل ترامب لكوريا الجنوبية اليوم السبت في زيارة تستمر حتى الغد، وكان قد دعا نظيره الكوري الشمالي للقاءه بالمنطقة منزوعة السلاح.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم أنه يوجد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج "شعور طيب" و"علاقة جيدة" وإنه يأمل بلقائه في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في وقت لاحق اليوم.

وقال ترامب لمجموعة من رؤساء قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية: "سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح وأدرك أنهم يريدون الاجتماع وأحب أن أقول مرحبا"، وأضاف: "سيكون لقاء قصيرا للغاية، وعندما نتحدث لا نخسر شيء".

من جانبه قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية إن المصافحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الحدود بين الكوريتين ستكون "معلما مهما" في عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.