البيت الأبيض :الرئيس ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وصل إلى المنطقة المنزوعة ​السلاح على الحدود​ بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.