ترامب وزعيم كوريا الشمالية يلتقيان في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

التقى الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، اليوم الأحد الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جون أون على الحدود​ في المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين كوريا الجنوبية والشمالية.