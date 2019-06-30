طهران: العقوبات لم توقف صادراتنا النفطية

أكد رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، اليوم الأحد، أن العقوبات الأميركية الأخيرة على قطاع النفط في بلاده لم توقف صادرات طهران من النفط.

ونقلت وكالة " ايسنا " الطلابية عن رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، نصرالله سردشتي اليوم الأحد قوله إن "العقوبات لم توقف صادراتنا من النفط وتعاملنا مع بقية الدول في هذا الشأن".

وأضاف سردشتي "الشركة الوطنية للنفط أثناء الحرب العراقية الإيرانية وعقوبات الخمس سنوات وأيضا اثر العقوبات الأخيرة لم تتوقف أبدا عن تصدير النفط".

وتابع رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "الشركة الوطنية للنفط تمتلك 60 ناقلة نفط حيث استوردت 30 منهم عبر الأمارات والصين خلال السنوات الأخيرة".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، تشمل قطاعات عدة، أبرزها قطاع النفط.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.