لوحة ترحيب إسرائيلية في باحة الكعبة تثير ضجة في السعودية... وتل أبيب تعلق

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر تلك الصورة التي تظهر عبارة "شبات شالوم"، مكتوبة بحروف انجليزية، وهي تعني "يوم السبت المبارك" باللغة العبرية، على حسابه في "تويتر".
وقال: "تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" من باحة الكعبة المشرفة".
تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" (يوم سبت مبارك) من باحة #الكعبةالمشرفة. pic.twitter.com/WRT8roDJNA— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 29, 2019
ونشر الحساب "إسرائيل بالعربية"، الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية، في "تويتر" الصورة نفسها، وقالت إن تل أبيب تلقتها من أحد الحجاج، ووصفتها بأنها "رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام".
تلقينا من أحد الحجاج في مكة 🇸🇦 هذه الصورة وبها هذه التهنئة "يوم سبت مبارك" (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود او الإسرائيليين من قلب الحرم.— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2019
هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام@bamedi pic.twitter.com/wOhBVmJA8V
كما علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على هذه الصورة في "تويتر"، قائلا إنها التحية اليهودية داخل الحرم المكي، "ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل".
#شاهد: (#شابات_شالوم) اليهودية داخل #الحرم_المكي. ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل @IsraelArabic pic.twitter.com/bBIq5IkS8C— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 29, 2019
ولا تستطيع وكالة "سبوتنيك" التأكد من صحة هذه الصورة وتاريخ التقاطها.
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