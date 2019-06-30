روحاني: لا نريد حربا في المنطقة لكننا سنواجه أي اعتداء

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران لا تريد حرباً في المنطقة لكن في الوقت نفسه إذا حصلت الحرب فإن طهران ستواجه بلاده ستواجه.

طهران — سبوتنيك . ونقل الموقع الرسمي عن الرئيس روحاني، اليوم الأحد قوله خلال اجتماع حكومي: "لا نريد حرباً في المنطقة لكن في الوقت نفسه لا نسمح بالاعتداء على بلدنا وإذا حصل ذلك سنواجهه".

وأضاف روحاني "البيت الأبيض يبدو متخبطا هذه الأيام حيث نسمع من أصحابه تصريحات غير واقعية ومضحكة"، مشيرا إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران تثبت أن واشنطن لا يمكن أن تفهم القضايا الدينية للبلدان الأخرى".

وتابع الرئيس الإيراني "الرئيس الأمريكي أثبت انه لا يفهم قضية المرجعية والقيادة المعنوية ولا يعرف حدوده"، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية وصلت إلى النهاية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الاثنين الفائت، التوقيع على أمر تنفيذي يتضمن فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل المرشد الأعلى للثورة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وأكدت أنها ستضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات في وقت لاحق.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وبعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني، وأقر الجيش الأميركي بسقوط الطائرة، لكنه قال إنه كانت فوق المياه الدولية.