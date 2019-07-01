تحطم جسم طائر في قبرص دون سقوط ضحايا

أفاد مسؤول في منطقة شمال قبرص الانفصالية بأن جسما طائرا مجهولا ربما كان صاروخا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ولكن لم يؤد لإصابة أحد على الأرض.

ونقلت رويترز بيانا على تويتر من قدرت أوزارساي وزير خارجية شمال قبرص، قال فيه "طبقا للمعلومات التي تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث الذي وقعت الليلة لم تكن..طائرة هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة. جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص في الموقع". وأضاف أنه لم يتضح على الفور السبب وراء ذلك.

وقال إن "النتائج المبدئية تشير إلى أن هذا الجسم الذي سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ). الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبا".

في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد تركيا إذا لم توقف أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.

وقال تسيبراس عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا يوم الجمعة: "أعتبر أنه من المهم جدا أن الرسائل الواضحة التي أرسلنها اليوم لتركيا ومفادها، أن الاتحاد الأوروبي سينظر ويتخذ إجراء إذا لم توقف تركيا أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".