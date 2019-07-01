اليابان تشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا المتطورة لكوريا الجنوبية

وأضاف:
مع انعدام الثقة لا يمكن أن نجري حوارا ولا نستطيع ضمان اتخاذ قيود تصدير ملائمة.
وسيؤدي تشديد القيود على الصادرات والذي يبدأ سريانه في الرابع من تموز/ يوليو إلى إبطاء عملية التصدير لعدة أشهر وقد يؤثر على شركات تكنولوجيا كورية جنوبية عملاقة مثل سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينيكس وإل جي إلكترونيكس.
ويأتي هذا الإجراء وسط إحباط ياباني متزايد بشأن ما تصفه عدم اتخاذ سيئول إجراء لمعالجة المشاكل المرتبطة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في أكتوبر تشرين الأول الماضي والذي أمر شركة نيبون ستيل بدفع تعويضات للعمال الذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
وتؤكد اليابان أن قضية عمال السخرة سويت تماما عام 1965 عندما أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية ببينهما ونددت بحكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ودعت إلى تشكيل هيئة تحكيم.
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