اليابان تشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا المتطورة لكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن اليابان ستشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا المتطورة إلى كوريا الجنوبية ردا على حكم أصدرته سول بشأن العمال الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في شركات يابانية بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.

طوكيو — سبوتنيك . وبحسب وكالة رويترز، قال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان إن "كوريا الجنوبية تقاعست عن اتخاذ أي إجراء بشأن قضية العمل بالسخرة.. وألحقت ضررا بالثقة بين الجانبين.

وأضاف:

مع انعدام الثقة لا يمكن أن نجري حوارا ولا نستطيع ضمان اتخاذ قيود تصدير ملائمة.

وسيؤدي تشديد القيود على الصادرات والذي يبدأ سريانه في الرابع من تموز/ يوليو إلى إبطاء عملية التصدير لعدة أشهر وقد يؤثر على شركات تكنولوجيا كورية جنوبية عملاقة مثل سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينيكس وإل جي إلكترونيكس.

ويأتي هذا الإجراء وسط إحباط ياباني متزايد بشأن ما تصفه عدم اتخاذ سيئول إجراء لمعالجة المشاكل المرتبطة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في أكتوبر تشرين الأول الماضي والذي أمر شركة نيبون ستيل بدفع تعويضات للعمال الذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.

وتؤكد اليابان أن قضية عمال السخرة سويت تماما عام 1965 عندما أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية ببينهما ونددت بحكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ودعت إلى تشكيل هيئة تحكيم.