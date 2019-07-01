وكالة: كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان

قالت وكالة "يونهاب"، اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية استدعت السفير الياباني في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن الاستدعاء جاء احتجاجا على قرار طوكيو تشديد القيود على تصدير المواد التكنولوجية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصناعة اليابانية أن طوكيو ستشدد القيود على تصدير مواد التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في شاشات ورقائق الهواتف المحمولة إلى كوريا الجنوبية ردا على حكم أصدرته سول بشأن العمال الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل في شركات يابانية بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويبدأ سريان تشديد القيود على التصدير في الرابع من يوليو/ تموز، ومن المتوقع أن يؤدي إلى إبطاء عملية التصدير لعدة أشهر وقد يؤثر على شركات تكنولوجيا كورية جنوبية عملاقة مثل سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينيكس وإل جي إلكترونيكس.

ويأتي هذا الإجراء وسط إحباط ياباني متزايد بشأن ما تصفه طوكيو بعدم اتخاذ سول إجراء لمعالجة المشاكل المرتبطة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أمر شركة نيبون ستيل بدفع تعويضات للعمال الذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية.