بالفيديو تحطم طائرة في تكساس ومقتل 10 أشخاص على متنها

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو عن الطائرة التي تحطمت في المطار بعد فشلها بالإقلاع عن المدرج المخصص لها في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت صحيفة "دالاس مورننغ نيوز" أن الطائرة الصغيرة كان على متنها 10 أشخاص لقوا حتفهم وتحطمت بعد فشل الإقلاع واصطدمت بمرآب للطائرات ما أدى إلى اشتعالها.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26 — Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) June 30, 2019

وأشارت قناة "فوكس" الأمريكية الإخبارية إن فرق الإنقاذ هرعت لإخماد الحريق، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة.

وقد أظهر مقطع الفيديو الدخان الكثيف المتصاعد من الطائرة في المطار.