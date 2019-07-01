حركة طالبان تتبنى الهجوم الأخير في كابول

أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هجوم، صباح اليوم الاثنين، بواسطة سيارة مفخخة تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني في الدائرة الـ16 بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة "آوا" الأفغانية أن "حركة طالبان تبنت الهجوم في كابول وتقول إنه استهدف مركزا عسكريا مهما".

وأسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 65 شخصا بجروح، في حصيلة أولية، بينهم 9 أطفال.

The Taliban’s terrorist attack near the Football Federation today in Kabul showcases the group’s inherent criminal nature. We will not be deterred by such outrage to pursue & punish the miscreants. Well done to our heroic security forces for punishing them hard in recent months. — Dr. Abdullah (@afgexecutive) July 1, 2019

وقال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله عبر "تويتر" عقب الهجوم "يُظهر الهجوم الإرهابي لطالبان بالقرب من اتحاد كرة القدم في كابول اليوم الطبيعة الإجرامية الملازمة للجماعة"، مشددا "هذه الأعمال الفظيعة لن تثنينا عن متابعة ومعاقبة هؤلاء الأوغاد لقد أحسنت قوات الأمن الباسلة في معاقبتهم بشدة في الأشهر الأخيرة".