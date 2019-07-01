شاب عربي يتسبب بشجار جماعي دام في مؤسسة حكومية كازاخستانية (فيديو وصور)

ارتفعت حصيلة المتضررين في الشجار الذي وقع في حقل تينغيز للنفط والغاز في منطقة أتيراو الواقعة غربي كازاخستان، بين العمال المحليين والأجانب إلى 40 شخصاً. بعد أن نشر أحد العمال العرب على صفحته في "فيسبوك" صورة له مع فتاة محلية.

ألماآتا — سبوتنيك. وجاء في بيان شركة "تينغيز شيفرويل" التي تستخدم هذا الحقل: "في التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو من العام الجاري، حدث شجار في موقع بناء مصنع الجيل الثالث من مشروع التوسع المستقبلي، بين العمال، ونتيجة لذلك أصيب عمال المنظمات المتعاقدة. وتم تقديم المعالجة الطبية لما يزيد عن 40 شخصا".

وأشار البيان إلى أنه تم تعليق العمل في موقع البناء بشكل مؤقت، موضحا أنه "سيتم استئناف العمل في المستقبل القريب، بينما تعمل منشآت إنتاج "تينغيز شيفرويل"، بما في ذلك منشآت شركات الحفر الأخرى، بشكل طبيعي".

وأعلن رئيس مقاطعة أتيراو بجمهورية كازاخستان، نورلان نوغايف، في وقت سابق، أن سبب الشجار الجماعي بين العمال المحليين والأجانب الذي وقع في حقل تينغيز للنفط والغاز يعود لاختلافات بين ظروف العمل.

وبدأ الشجار الجماعي بين العمال المحليين والأجانب بعد أن نشر أحد العمال العرب على صفحته في "فيسبوك" صورة له مع فتاة محلية، ما أثار حفيظة العمال المحليين. وأسفر الشجار عن إصابة أكثر من 40 شخصا بجروح خفيفة، وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.