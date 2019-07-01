رئيس تحرير "ويكيليكس" لـ"سبوتنيك": فرص الإفراج عن أسانج ضئيلة

صرح رئيس تحرير موقع "ويكيليكس"، كريستين هرافنسون، اليوم الاثنين، بأنه غير متفائل بإطلاق سراح جوليان أسانج، مؤكدا أن مؤسس البوابة يمكنه ممارسة حقه في إقامة دعوة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال هرافنسون لوكالة " سبوتنيك ": "لا أعرف ما إذا كان من الممكن القيام بذلك على هذا الأساس، ويجب أن تستنفد جميع الإمكانيات القانونية في محاكم بلدك قبل القيام بذلك".

وأضاف هرافنسون، قائلا: "لكن يمكنني أن أفترض أن هذا سيتم في نهاية المطاف لكنني لست متفائلا للغاية بأنه سيتم إطلاق سراحه لذلك سوف يكون اعتقال متعدد السنوات".

يذكر أن مؤسس ويكيليكس كان مختبئًا في السفارة الإكوادورية منذ عام 2012 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد، بالإضافة إلى ذلك، كان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه عقوبة الإعدام أو السجن لسنوات عديدة بعد نشره وثائق سرية.