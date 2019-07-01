خبير يكشف عن هوية الصواريخ المتساقطة في قبرص ليلا

أعلنت سلطات شمال قبرص الانفصالية أن جسما طائرا مجهولا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة " Cyprus Daily" القبرصية أن بعد سقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة اندلعت النيران في المنطقة المحيطة ولم تسجل أي إصابات في الأرواح.

#UPDATE: Reported video of large fires and debris seen at location of crash site near Kibris in northern Cyprus pic.twitter.com/YuEDc7rNKl — ELINT News (@ELINTNews) July 1, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ سقطت في بلدة كورنوكيبوس في شمال قبرص، وعلق وزير الخارجية القبرصي الشمالي كودريت أوزارساي: "طبقا للمعلومات التي تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث الذي وقع الليلة لم يكن طائرة هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة بل هي صواريخ تابعة لمنظومات دفاعية جوية".

View of object that has fallen in Northern Cyprus https://t.co/ks4DkO3sBG pic.twitter.com/qZFMfKufLv — BOC Intel (@blackopscyber1) July 1, 2019

وبحسب شهود العيان، فإن الصواريخ التي سقطت نجمت عن أصوات لانفجارات مدوية في المنطقة.

ومن جهة أخرى، كشف الخبير والمحلل العسكري القبرصي أندرياس بانتراس للصحيفة أن الأجسام التي سقطت هي صواريخ تابعة لمنظومة "إس 200" الروسية.

ويذكر أن الدفاعات التابعة للجيش السوري قد تصدت، يوم أمس الأحد، لطائرات إسرائيلية شنت غارات على مواقع عسكرية سورية.