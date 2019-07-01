مصدر لوكالة إيرانية: طهران تتخطى مستوى 300 كغم من اليورانيوم المخصب

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن "مصدر مطلع"، اليوم الاثنين، قوله إن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في إيران تخطى مستوى الـ300 كيلوغرام.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد توزينهم، الأربعاء الماضي، قاموا مرة أخرى الیوم الاثنین بتوزين المواد المخصبة (اليورانيوم المخصب) المنتجة من قبل إيران حيث تخطت السقف المحدد وهو 300 كغم".

يتبع…