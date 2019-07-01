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12:57 01 يوليو/ تموز 2019
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    المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام

    المتحدثة باسم البيت الأبيض تصاب بكدمات إثر شجار مع مسؤولين كوريين شماليين (فيديو)

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تعرض المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام، لإصابة بكدمات عنيفة، إثر اندلاع شجار مع مسؤولين كوريين شماليين.

    ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا حول ما وصفته بـ"المشهد الفوضوي" خارج قاعة الاجتماعات التي جمعت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، جيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على حدود الكوريتين
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر كان في موقع الحادث، أن غريشام تورطت في الشجار مع مسؤولين كوريين شماليين، في الوقت الذي منع رجال الأمن الكوريين الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى القاعة الخاصة بالقمة، والتي أسفرت عن إصابتها بكدمات عنيفة.

    ونشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا حول ملابسات ذلك الشجار، الذي تسبب في إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض.

    وقالت المجلة: "بدأ الشجار، عندما منع رجال الأمن السريين التابعين لكوريا الشمالية الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات".

    وقالت المجلة إنها اطلعت على مشهد سجل الواقعة بالكامل، وظهر فيه غريشام وهي تقول لرجال الأمن السريين "اذهب، اذهب من هنا"، ثم دفعت مسؤول كوري شمالي جانبا في محاولة لفتح الطريق للصحفيين الأمريكيين، ثم صرخ فجأة: "توقف… توقف يا هذا"، ثم ظهر في الخلفية آخرون يهتفون "الأمريكية سقطت".

    ولم يصدر بيان رسمي من البيت الأبيض أو غريشام يعقب فيه على تلك الوقائع، ولكن أشارت "سي إن إن" إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض لم تظهر بعدها في الصور الرسمية التي غادر فيها ترامب المنطقة العازلة بين الكوريتين.

    وكان الرئيسان قد التقيا، على الحدود​ في المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين كوريا الجنوبية والشمالية.

    وتخطى الرئيس الأمريكي الحدود الكورية الجنوبية نحو كوريا الشمالية ليلتقي الزعيم الكوري الشمالي، الذي رحب بالخطوة والتقط الجانبين صورة مشتركة على أراضي كوريا الشمالية وبعدها انتقل الاثنان إلى الجانب الكوري الجنوبي لعقد مباحثات مشتركة.

    وقال ترامب للصحفيين: "إن اللقاء بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هو يوم تاريخي بالنسبة لكل دول العالم".

    وأعلن ترامب إنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.

    وكانت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، قد أعلنت أن المتحدثة باسمها، ستيفاني غريشام، ستحل محل سارة ساندرز، في منصب الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض.

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