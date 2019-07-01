سلاح روسي مخيف يتحضر لضرب الولايات المتحدة في المستقبل

كشف الخبير العسكري الأمريكي، بايرون كينغ، أن روسيا تمتلك أسلحة مخيفة أكثر من الأسلحة النووية التي بحوزتها، وعلى الولايات المتحدة أن تعلم وتتيقن لهذا الأمر الخطير.

ونقلت صحيفة " ديلي ريكونينغ " الأمريكية مقال المحلل الأمريكي الذي اعتبر أن العسكريين والسياسيين في واشنطن يولون اهتماما كبيرا للأسلحة النووية الروسية وامكانياتها.

وأشار إلى أن روسيا لا تخفي على أحد التطور الذي يحصل في مجمعها الصناعي العسكري وهي بالتالي منفتحة على العالم بهذا الشأن ويمكن لأي شخص دخول الانترنت أو وسائل الإعلام الروسية ومشاهدة هذه الأسلحة دون أي صعوبات.

وقال كينغ: "أعتقد أن أقوى سلاح لدى روسيا هو ليس الرؤوس الحربية النووية، بل "الذهب" فهو سلاح الأسرع تطورا في الترسانة الجيوسياسية الروسية".

وتابع، قائلا اإن حتياطيات المعدن الثمين (الذهب)، بالإضافة إلى العملة الوطنية الروسية هي السلاح الروسي القادم والخطير على الولايات المتحدة واقتصادها".

وفقا له، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، شهدت روسيا العديد من الأزمات الاقتصادية القوية، لكن موسكو تمكنت من تحسين الوضع واتخاذ عدة خطوات كبيرة إلى الأمام من خلال عملية تثبيت الروبل.

ويختم كينغ، قائلا إن روسيا يمكن أن تسقط العملة الوطنية الأمريكية في فخ وهذا ما يجب أن تتنبه له واشنطن.