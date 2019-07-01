المجلس الدستوري في موريتانيا يعلن محمد ولد الغزواني رسميا رئيسا للبلاد

نواكشوط — سبوتنيك. ورفض المجلس جميع الطعون التي قدمها 4 مرشحين خسروا الانتخابات، وقال، في بيان، إن "محمد ولد الغزواني حصل على نسبة 52% من أصوات الناخبين، وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على 17.87%، وبيرام الداه اعبيد، على 18.59%، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44%، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40% وكان حاميدو بابا على نسبة 8.70%".
وكانت الانتخابات الموريتانية سلمية إلى حد بعيد، وهي أول تصويت لاختيار خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960.
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