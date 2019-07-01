الناطق باسم الرئاسة الأفغانية: طالبان تؤكد عدم حرصها على تحقيق السلام

أكد الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، أن الحكومة تسعى للتوصل للسلام، متهما حركة "طالبان" بعرقلة عملية السلام، وذلك بعد تبنيها هجوما بواسطة سيارة مفخخة في كابول.

كابول — سبوتنيك. وقال صديقي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين "الحكومة الأفغانية، بخاصة الرئيس أشرف غني، يناضلون في سبيل نجاح عملية السلام وإنهاء الصراع في البلاد، لكن للأسف أعداء أفغانستان يظهرون نوايا بغيضة".

وأضاف " طالبان التي تبنت العملية، تؤكد مجددا أنهم غير حريصين على التوصل إلى السلام".

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هجوم وقع، صباح اليوم الاثنين، بواسطة سيارة مفخخة تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني في الدائرة الـ16 بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة "آوا" الأفغانية أن "حركة طالبان تتبنى الهجوم في كابول وتقول إنه استهدف مركزا عسكريا مهما".

وأسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 105 أشخاص بجروح، بينهم أطفال. بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الأفغانية.