كأس بوتين الحافظ للحرارة يجتاح الصين (صور)

اجتاح كأس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي شرب منه الشاي في مأدبة عشاء زعماء مجموعة العشرين في أوساكا، أكبر منصة تجارية صينية "تاوباو".

ووفقا لصحيفة "Global Times"، فإن العديد من المتاجر عبر الانترنت بدأت قبول الطلبات للحصول على الكأس مع شعار روسيا الذهبي، حيث سيتم تسليمه للعملاء بعد أسبوعين من تاريخ الشراء.

ووفقا للصور المنتشرة عبر موقع "تويتر"، فإن سعر الكأس يتراوح بين 50 إلى 200 يوان (من 6 إلى 28 دولار).

For those who want a #thermosmug like the one used by Russian President #VladimirPutin at the #G20OsakaSummit, Chinese e-commerce platform #Taobao has what they're looking for, and they're selling out fast. (Photo: Screenshot of Taobao) https://t.co/9bYrJmObd3 pic.twitter.com/IWVes4yqft — Global Times (@globaltimesnews) June 30, 2019

ييشار إلى أن الكأس لاقت رواجا كبيرا، بعد أن قامت وسائل الإعلام الصينية بالتحدث عنه. وأخبر أحد المتاجر الإلكترونية صحيفة "Global Times" إنهم كانوا يبيعون كأسا مشابها على أنه "عالي الجودة" وصحية. وأضاف المتجر أنه تلقى أكثر من 100 ألف طلب.

وأكد الصحيفة أن بوتين يحظى باحترام الصينيين. وهم يقدرون حبه للرياضة وعزفه على آلة البيانو.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الروسي، ظهر في يوم 28 يونيو أثناء مأدبة عشاء مع زعماء قادة مجموعة العشرين ومعه "ترمس" كأس حافظ للحرارة خاص به، وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ما بداخل الترمس هو مشروب الشاي.