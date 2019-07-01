أمريكا تبني ميناء عسكريا في القطب الشمالي "لكبح جماح" روسيا

تعد الولايات المتحدة استراتيجية لمواجهة روسيا في القطب الشمالي. حيث تجذب المنطقة العديد من البلدان بسبب غناها بالثروات الباطنية وموقعها الاستراتيجي.

وهذا هو السبب، الذي جعل مجلس الشيوخ الأمريكي يضيف، منذ بضعة أيام، إلى ميزانية البنتاغون المتفق عليها بالفعل مبلغ 750 مليار دولار لبناء ميناء عسكري استراتيجي في القطب الشمالي.

فوفقا لصحيفة " Heise "، فإن الولايات المتحدة لن تنجح بمواجهة روسيا هناك، نظرا لحقيقة أنها تمتلك كاسحة جليد واحدة، بينما تمتلك روسيا العشرات منها.

وأضافت الصحيفة أن البحرية الأمريكية أنفقت 750 مليون دولار لتطوير كاسحة جليد جديدة في أقرب وقت، وتخطط أيضا لبناء كاسحتين أخرتين أيضا.

وتابعت "قال مستشار رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، في مايو الماضي، متحدثاً عن كاسحة الجليد الجديدة، إنه ينبغي استعادة هيمنة (الولايات المتحدة) في القطب الشمالي لتقلل من سيادة روسيا والصين في المنطقة".

ووفقا للصحيفة، قد يكون الصراع من أجل القطب الشمالي سببًا لواحد من أكبر الصراعات في القرن الحادي والعشرين.