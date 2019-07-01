تركيا تبحث إمكانية شراء مقاتلات روسية في حال رفضت واشنطن تزويدها بطائرات "إف-35"

أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الإثنين، بأن تركيا ستبحث إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية في حال رفضت الولايات المتحدة تزويدها بطائرات "إف-35".

وكانت السلطات التركية قد شددت سابقاً على أنها لن تتخلى عن خطط شراء المضادات الجوية الروسية "إس-400". وتهدد الولايات المتحدة تركيا بالعقوبات في حال شراءها هذه الأنظمة بما في ذلك بتأجيل أو رفض بيعها طائرات اف-35 الحديثة.

وكان ترامب أعلن في مؤتمر صحافي، يوم السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين أنه "صفقة "إس-400" بين تركيا وروسيا معقدة للغاية، لكن سيجري العمل على حل هذه المسألة".

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس-400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.

وتصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، بينما تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على الحكومة التركية من أجل التراجع عنها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة جوية أميركية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/يوليو المقبل، للتراجع عن شراء نظام صواريخ "إس-400" من روسيا.

وتلوح واشنطن بوقف إمداد تركيا حليفتها في "الناتو" بمقاتلات "إف 35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية (إس-400)، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية.