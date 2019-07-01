"أوبك" تتفق على تمديد اتفاق "تخفيض الإنتاج" 9 أشهر أخرى

بعد اجتماع دام أكثر من 6 ساعات اختتمت منظمة أوبك اجتماعها في العاصمة النمساوية فيينا.

موسكو — سبوتنيك. وأفاد مصدر في أحد وفود منظمة أوبك، اليوم الإثنين، بأن دول أوبك قررت إجراء الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة في 5 كانون الأول/ديسمبر.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك إن الاجتماع سيكون "في 5 كانون الأول/ديسمبر".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قال وزير في أوبك إن الاجتماع توصل إلى اتفاق لتمديد مستويات الإنتاج الحالية لمدة تسعة أشهر.

ونقلت "رويترز" عن وزير النفط العراقي إعلانه الموافقة على ميثاق أوبك والمنتجين المستقلين.

ومن جانبه قال وزير الطاقة السعودي إن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام يبدو أفضل مما كان يبدو عليه قبل أسبوع.