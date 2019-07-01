"أوبك" توافق على تمديد اتفاق "تخفيض الإنتاج" 9 أشهر أخرى

بعد اجتماع دام أكثر من 6 ساعات اختتمت منظمة "أوبك" اجتماعها في العاصمة النمساوية فيينا.

فيينا — سبوتنيك . قال رئيس "أوبك" إن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وافقت اليوم الاثنين على بقاء الأمين العام محمد سانوسي باركيندو في منصبه لفترة ولاية ثانية.

وقال مانويل كيفيدو في مؤتمر صحفي عقب محادثات أوبك "أنا سعيد للغاية لأن سعادة محمد سانوسي باركيندو لديه ثلاث سنوات أخرى كأمين عام لأوبك".

وأفاد مصدر في أحد وفود منظمة "أوبك"، اليوم الإثنين، بأن دول أوبك قررت إجراء الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة في 5 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن الاجتماع سيكون "في 5 كانون الأول/ ديسمبر".

Live: Welcome to the 176th meeting of the OPEC Conference taking place in Vienna now. #OPECMeeting Watch live coverage of the opening session via https://t.co/YbZlEUjGmk pic.twitter.com/4j3arPIfLG — OPEC (@OPECSecretariat) July 1, 2019

​وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قال وزير في "أوبك" إن الاجتماع توصل إلى اتفاق لتمديد مستويات الإنتاج الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى.

ونقلت "رويترز" عن وزير النفط العراقي إعلانه الموافقة على ميثاق أوبك والمنتجين المستقلين.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي إن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام يبدو أفضل مما كان يبدو عليه قبل أسبوع.