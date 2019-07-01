البيت الأبيض: الضغوطات على إيران ستستمر حتى تغير طهران سياستها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الضغوطات على إيران ستستمر حتى تغير طهران سياستها وتوقف نشاطها النووي.

واشنطن — سبوتنيك. جاء في بيان للبيت الأبيض: "اتخذ النظام الإيراني اليوم تدابير لزيادة تخصيب اليورانيوم. كان من الخطأ السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى في إطار الصفقة النووية".

وأضاف "الولايات المتحدة وحلفاؤها لن تسمح لإيران بتطوير السلاح النووي. الضغط الأقصى على النظام الإيراني سيستمر حتى يغير زعماؤها توجه سلوكهم. على النظام أن يتخلى عن نشاطه النووي وسلوكه المدمر".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في أيار/ مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كغ، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كغ، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/ أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.