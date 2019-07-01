الأمين العام للأم المتحدة يعبر عن قلقه لتجاوز إيران الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء إعلان إيران تخطي الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، ودعاها إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

القاهرة — سبوتنيك. قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام قلق للغاية من التقارير حول احتمالية تجاوز إيران حدود الاتفاق النووي فيما يخص اليورانيوم منخفض التخصيب"، مضيفا "من المؤكد أن مثل هذه التحركات من قبل إيران لن تحفظ الاتفاق أو تؤمن مكاسب اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني".

وتابع دوجاريك "الأمين العام يدعو إيران إلى الاستمرار في تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ووفقا لخطة العمل المشتركة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد أكد أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز 300 كغ وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن ظريف قوله على هامش عزاء لنائب في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، اليوم الاثنين "إيران تجاوزت 300 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب"، مشددا على أن "أوروبا لم تنفذ أي شيء من تعهداتها في الاتفاق النووي".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/ مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أيضا أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.